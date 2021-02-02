Військові у М'янмі відпустили ряд міністрів і чиновників – ЗМІ

Військові, які затримали під час захоплення влади у М'янмі низку державних високопосадовців, у вівторок відпустили багатьох чиновників державного і регіонального рівнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на джерела.

«Затриманим міністрам і членам парламенту з правлячої партії дозволено звільнення з-під варти у вівторок вранці», - повідомили співрозмовники.

Інформатори агентства не виключили можливість перестановок в уряді М'янми шляхом призначення інших «кваліфікованих» чиновників.

Раніше військові оголосили про великі перестановки в кабінеті міністрів, включаючи призначення нових міністрів в 11 міністерствах і звільнення 24 заступників міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого у М'янмі стався військовий переворот. У країні на рік запровадили режим надзвичайного стану.

фото: Вікіпедія