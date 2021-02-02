Військові М’янми обіцяють провести вибори через рік

Військові, які вчинили переворот у М’янмі, заявили, що вибори до парламенту країни відбудуться через рік та пообіцяли передати владу переможцям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Як зазначається, представники армії, котрі захопили владу у країні, заявили, що дозволять переможцям нових виборів - за їхніми словами вони відбудуться через рік - узяти владу в державі.

Тим часом у партії заарештованого державного радника М’янми Аун Сан Су Чжі «Національна ліга за демократію» закликали громадян чинити опір військовим.

Як повідомляв Укрінформ, президент М'янми Вин М'їн, державний радник країни Аун Сан Су Чжі та інші високопосадовці були затримані військовими в понеділок вранці. У країні на рік ввели режим надзвичайного стану.

У листопаді минулого року у М'янмі відбулися загальні вибори. Перемогу на них здобула партія Аун Сан Су Чжі «Національна ліга за демократію». Однак військові заявили, що вважають вибори сфальсифікованими.

Різні країн, у тому числі США, Туреччина й Австралія, засудили дії військових і закликали звільнити затриманих лідерів країни.