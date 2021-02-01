МЗС просить українців утриматися від поїздок до М'янми

МЗС просить українців утриматися від поїздок до М'янми

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до Республіки Союзу М’янма.

Громадян України, які вже перебувають у цій країні, просять зареєструватися у системі "ДРУГ" або повідомити про місцеперебування українському посольству, зазначається на сайті МЗС, повідомляє Укрінформ.

"У зв’язку з оголошенням надзвичайного стану в Республіці Союзу М’янма Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни до стабілізації внутрішньополітичної та безпекової ситуації", - ідеться в повідомленні.

Водночас тим громадянам України, які перебувають на території М’янми, наполегливо рекомендується зареєструватися в електронній системі «ДРУГ» (https://friend.mfa.gov.ua) або повідомити про своє місцеперебування посольству України в Королівстві Таїланд (телефон «гарячої лінії»: +66970107760, електронна пошта: consul_th@mfa.gov.ua).

З метою забезпечення власної безпеки у МЗС рекомендують виявляти підвищену пильність та обережність, максимально обмежити пересування територією країни, постійно відстежувати повідомлення щодо розвитку ситуації, не брати участі у можливих акціях протесту та демонстраціях, не вступати в суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються внутрішньополітичної ситуації в М’янмі.

Водночас у міністерстві закликали у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, невідкладно звертатися до посольства України в Таїланді за вищевказаними контактами або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

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Як повідомлялося, канцелярія президента М'янми в понеділок 1 лютого, оголосила про запровадження в країні режиму надзвичайного стану на один рік.

Раніше в цей день військові затримали деяких керівників уряду, включаючи державного радника і президента.

У листопаді минулого року в М'янмі пройшли загальні вибори. Переконливу перемогу на них здобула партія Аун Сан Су Чжі «Національна ліга за демократію». Однак військові заявили, що вважають вибори сфальсифікованими.

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