МЗС просить українців утриматися від поїздок до М'янми

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до Республіки Союзу М’янма.

Громадян України, які вже перебувають у цій країні, просять зареєструватися у системі "ДРУГ" або повідомити про місцеперебування українському посольству, зазначається на сайті МЗС, повідомляє Укрінформ.

"У зв’язку з оголошенням надзвичайного стану в Республіці Союзу М’янма Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни до стабілізації внутрішньополітичної та безпекової ситуації", - ідеться в повідомленні.

Водночас тим громадянам України, які перебувають на території М’янми, наполегливо рекомендується зареєструватися в електронній системі «ДРУГ» (https://friend.mfa.gov.ua) або повідомити про своє місцеперебування посольству України в Королівстві Таїланд (телефон «гарячої лінії»: +66970107760, електронна пошта: consul_th@mfa.gov.ua).

З метою забезпечення власної безпеки у МЗС рекомендують виявляти підвищену пильність та обережність, максимально обмежити пересування територією країни, постійно відстежувати повідомлення щодо розвитку ситуації, не брати участі у можливих акціях протесту та демонстраціях, не вступати в суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються внутрішньополітичної ситуації в М’янмі.

Водночас у міністерстві закликали у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, невідкладно звертатися до посольства України в Таїланді за вищевказаними контактами або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомлялося, канцелярія президента М'янми в понеділок 1 лютого, оголосила про запровадження в країні режиму надзвичайного стану на один рік.

Раніше в цей день військові затримали деяких керівників уряду, включаючи державного радника і президента.

У листопаді минулого року в М'янмі пройшли загальні вибори. Переконливу перемогу на них здобула партія Аун Сан Су Чжі «Національна ліга за демократію». Однак військові заявили, що вважають вибори сфальсифікованими.