У М'янмі тимчасово закривають усі банки

Усі банківські установи в М'янмі тимчасово закриються через погане інтернет-з'єднання на тлі введення в країні режиму надзвичайного стану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Асоціацію банкірів М'янми.

Як наголошується в заяві, м'янманські банки запитуватимуть дозвіл у центрального банку на тимчасове закриття і повідомлятимуть його про плани щодо відновлення обслуговування.

Як передавав Укрінформ, у понеділок з раннього ранку м'янманські військові затримали президента М'янми Він Мьін, державного радника країни Аун Сан Су Чжі та інших високопосадовців і ввели в країні режим надзвичайного стану на один рік.

За відомостями агентства Reuters, військові пояснили своє рішення про введення надзвичайного стану через фальсифікації, що мали місце, на їхню думку, на парламентських виборах, які щойно відбулися.

У свою чергу, ряд країн, у тому числі США, Туреччина і Австралія, засудили дії військових і закликали звільнити затриманих лідерів країни.