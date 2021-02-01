У М'янмі тимчасово закривають усі банки

У М'янмі тимчасово закривають усі банки

Укрінформ
Усі банківські установи в М'янмі тимчасово закриються через погане інтернет-з'єднання на тлі введення в країні режиму надзвичайного стану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Асоціацію банкірів М'янми.

Як наголошується в заяві, м'янманські банки запитуватимуть дозвіл у центрального банку на тимчасове закриття і повідомлятимуть його про плани щодо відновлення обслуговування.

Як передавав Укрінформ, у понеділок з раннього ранку м'янманські військові затримали президента М'янми Він Мьін, державного радника країни Аун Сан Су Чжі та інших високопосадовців і ввели в країні режим надзвичайного стану на один рік.

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За відомостями агентства Reuters, військові пояснили своє рішення про введення надзвичайного стану через фальсифікації, що мали місце, на їхню думку, на парламентських виборах, які щойно відбулися.

У свою чергу, ряд країн, у тому числі США, Туреччина і Австралія, засудили дії військових і закликали звільнити затриманих лідерів країни.

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