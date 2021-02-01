Українців у М’янмі через надзвичайний стан закликають бути вдома і зв’язатися з посольством

Українців у М’янмі через надзвичайний стан закликають бути вдома і зв’язатися з посольством

Укрінформ
Посольство України в Таїланді закликало громадян України, які перебувають в М’янмі, за відсутності нагальної потреби відмовитися від подорожей країною, уникати масових зібрань, залишатися вдома та повідомити посольству інформацію щодо свого перебування.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У зв’язку з інформацією про захоплення з 1 лютого в М’янмі влади військовими та оголошенням надзвичайного стану можливим є подальше ускладнення безпекової ситуації у цій країні. Закликаємо громадян України, які на даний момент перебувають у М’янмі, протягом найближчого часу, за відсутності нагальної потреби, відмовитися від подорожей країною, уникати масових зібрань, залишатися вдома та зберігати спокій», - зазначили в диппредставництві.

«Незважаючи на обмеженість телефонного зв’язку / Інтернету просимо скористатися будь-якими можливостями повідомити посольству України в Королівстві Таїланд інформацію щодо Вашого перебування у М’янмі (ПІБ українською і англійською мовою, номер паспорта, адреса, мобільний/контактний телефон)», - закликали в дипустанові.

Інформацію, зокрема, слід надсилати на електронну адресу consul_th@mfa.gov.ua або повідомляти у інший можливий спосіб, зокрема безпосередньо на «гарячу лінію» посольства України в Таїланді +66970107760, а також почесному консульству України в Республіці Союз М’янма з резиденцією у місті Янгон (Mr. Chit Hlaing, Mobile: +9595406502; Mr Myint Tun (Tony), Mobile: +959788823279).

Посольство також рекомендує громадянам України, які планували ближчим часом поїздку до М’янми, утриматись на даному етапі від відвідання цієї країни до стабілізації ситуації.

Як повідомлялося, до основних завдань посольства України в Королівстві Таїланд належать, зокрема, захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України, які перебувають на території Королівства Таїланд, Лаоській Народно-Демократичні Республіці та Республіці Союз М'янма. 

Як повідомляли ЗМІ, у М'янмі сьогодні стався військовий переворот. Президент М'янми Вин М'їн, державний радник країни Аун Сан Су Чжі та інші високопоставлені чиновники були затримані військовими в понеділок рано вранці.

За наявними відомостями, пропав сигнал національного телебачення М'янми. Крім цього, перервано зв'язок столиці Нейп'їдо із зовнішнім світом.

Канцелярія президента М'янми в понеділок оголосила про введення в країні режиму надзвичайного стану на один рік. Як повідомив телеканал армії М'янми, відповідну заяву підписав віцепрезидент М'їн Шве, що виконує обов'язки глави держави.

Як повідомлялося, в листопаді минулого року в М'янмі пройшли загальні вибори. Переконливу перемогу на них здобула партія Аун Сан Су Чжі «Національна ліга за демократію». Однак військові заявили, що вважають вибори сфальсифікованими.

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