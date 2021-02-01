У М'янмі на рік оголосили надзвичайний стан після затримання президента

Канцелярія президента М'янми в понеділок оголосила про введення в країні режиму надзвичайного стану на один рік.

Як повідомив телеканал армії М'янми, відповідну заяву підписав віцепрезидент М'їн Шве, що виконує обов'язки глави держави, передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Раніше в цей день військовими були затримані деякі керівники уряду, включаючи державного радника і президента.

У заяві також говориться, що влада в М'янмі буде передана головнокомандувачу армією національної оборони Мін Аун Хлаіну.

Як повідомляв Укрінформ, президент М'янми Вин М'їн, державний радник країни Аун Сан Су Чжі та інші високопоставлені чиновники були затримані військовими в понеділок рано вранці.

За наявними відомостями, пропав сигнал національного телебачення М'янми. Крім цього, перервано зв'язок столиці Нейп'їдо із зовнішнім світом.

В листопаді минулого року в М'янмі пройшли загальні вибори. Переконливу перемогу на них здобула партія Аун Сан Су Чжі «Національна ліга за демократію». Однак військові заявили, що вважають вибори сфальсифікованими.