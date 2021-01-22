У ЦАР - спроба державного перевороту, ввели надзвичайний стан
Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.
«Запроваджений по всій країні на 15 днів надзвичайний стан набрав чинності опівночі», - зазначив речник президента Альберт Ялоке Мокпеме.
У понеділок Конституційний суд ЦАР оголосив Туадеру переможцем нещодавніх президентських виборів, проте за даними опозиції 2/3 громадян не голосували на виборах через проблеми з безпекою в країні.
13 січня бойовики вже спробували здійснити дві спроби заблокувати Бангі, проте їх відбили завдяки миротворчій місії ООН, яка присутня в країні з 2014 року.
Зазначається, що уряд Туадеру контролює лише близько 1/3 території країни, решта перебуває під контролем різних озброєних угруповань.
Як повідомляв Укрінформ, унаслідок нападів бойовиків у Центрально-Африканській Республіці, троє миротворців ООН загинули, ще двоє отримали поранення.
Фото: Nacer Talel/Anadolu Agency via Getty Images