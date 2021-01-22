У ЦАР - спроба державного перевороту, ввели надзвичайний стан

Президент ЦАР Фостін Арчендж Туадера запровадив у країні надзвичайний стан на 15 діб після того, як озброєні бойовики спробували заблокувати всі дороги до столиці Бангі з метою повалення влади новообраного глави держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.

«Запроваджений по всій країні на 15 днів надзвичайний стан набрав чинності опівночі», - зазначив речник президента Альберт Ялоке Мокпеме.

У понеділок Конституційний суд ЦАР оголосив Туадеру переможцем нещодавніх президентських виборів, проте за даними опозиції 2/3 громадян не голосували на виборах через проблеми з безпекою в країні.

13 січня бойовики вже спробували здійснити дві спроби заблокувати Бангі, проте їх відбили завдяки миротворчій місії ООН, яка присутня в країні з 2014 року.

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Зазначається, що уряд Туадеру контролює лише близько 1/3 території країни, решта перебуває під контролем різних озброєних угруповань.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок нападів бойовиків у Центрально-Африканській Республіці, троє миротворців ООН загинули, ще двоє отримали поранення.

Фото: Nacer Talel/Anadolu Agency via Getty Images