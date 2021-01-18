США завершили виведення військ із Сомалі

США повністю завершили процес виведення своїх військ із території Сомалі: йдеться про приблизно 700 вояків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP із посиланням на американське військове відомство.

Фактично це стало одним із останніх зовнішньополітичних кроків адміністрації Дональда Трампа.

Американське Африканське командування заявляє, що виведення відбулося «за відсутності серйозних травм (у військовослужбовців) або значних втрат обладнання попри істотні зусилля бойовиків з Аль-Шабаб атакувати війська США».

Деякі експерти зазначають, що виведення американських військових може помітно погіршити безпекову ситуацію в цій досить нестабільній африканській державі, що потерпає від терору ісламістів із руху Аль-Шабаб.

Виведення військового контингенту США із Сомалі відбулося менше, ніж за місяць до проведення в цій країні загальнонаціональних виборів.

Як відомо, американці в Сомалі займалися переважно підготовкою та підтримкою місцевих силовиків, зокрема елітної сомалійської антитерористичної частини.

Президент США Дональд Трамп 4 грудня наказав організувати виведення американських військ із Сомалі на початку 2021 року. При цьому 15 січня було встановлено як граничну дату для евакуації.

Згідно з наявною інформацією, основна частина з них була перекинута на морську експедиційну базу США «Кемп-Лемон’є» у Джібуті. Ряд підрозділів доставлений до Кенії, де також існують об’єкти США.

Як повідомляв Укрінформ, у другій половині грудня Пентагон направив декілька морських суден та морський експедиційний підрозділ до узбережжя Сомалі для здійснення операції з переведення сотень американських військових до інших баз у регіоні Східної Африки.

На сьогодні в цілому в Африці знаходяться до 6 тисяч військовослужбовців США.