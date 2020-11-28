Смертник підірвав бомбу у кафе після візиту глави Міноборони США, є загиблі 

Терорист-смертник підірвав бомбу у популярному кафе у столиці Сомалі Могадішо лише через кілька годин після завершення візиту в.о. міністра оборони США Крістофера Міллера; у результаті вибуху шестеро людей загинули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CGTN.

«Терорист-смертник підірвав себе у кафе. Шестеро людей загинули, ще вісім отримали поранення», - сказав офіційний представник міністерства інформації Сомалі Ісмаїл Мухтар Омар.

Кафе «Gelato Divino», у якому стався вибух, розташовано у самому центрі Могадішо, неподалік міжнародного аеропорту.

Хто несе відповідальність за теракт, поки не встановлено. При цьому видання зазначає, що ісламістська організація «Аль-Шабааб» часто влаштовує вибухи у столиці Сомалі та інших місцях.