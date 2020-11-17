У Сомалі смертник підірвав себе у ресторані, є загиблі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на поліцію та очевидців.
Серед загиблих, зокрема, - і сам нападник.
Заклад розташований поблизу поліцейської академії.
За словами очевидця, перед вибухом пішов дощ, через що велика кількість людей почала ховатися у ресторані. Точна кількість присутніх у закладі на момент вибуху не уточнюється.
Наразі жодна з терористичних організацій не взяла відповідальність за вибух. Аналогічні напади раніше скоювало ісламістське угрупування Джамаат Аш-Шабааб, пов’язане з "Аль-Каїдою". Група хоче встановити свою владу в країні Африканського Рогу на основі власної суворої інтерпретації закону шаріата.
Як повідомляв Укрінформ, у серпні у столиці Сомалі Могадішо щонайменше десять людей загинули та понад 30 отримали поранення в результаті нападу терористів на готель Elite Hotel.
Фото: Somali Guardian