У Сомалі смертник підірвав себе у ресторані, є загиблі

У столиці Сомалі Могадішо щонайменше шестеро осіб загинули в результаті самопідриву терориста-смертника у ресторані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на поліцію та очевидців.

Серед загиблих, зокрема, - і сам нападник.

Заклад розташований поблизу поліцейської академії.

За словами очевидця, перед вибухом пішов дощ, через що велика кількість людей почала ховатися у ресторані. Точна кількість присутніх у закладі на момент вибуху не уточнюється.

Наразі жодна з терористичних організацій не взяла відповідальність за вибух. Аналогічні напади раніше скоювало ісламістське угрупування Джамаат Аш-Шабааб, пов’язане з "Аль-Каїдою". Група хоче встановити свою владу в країні Африканського Рогу на основі власної суворої інтерпретації закону шаріата.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні у столиці Сомалі Могадішо щонайменше десять людей загинули та понад 30 отримали поранення в результаті нападу терористів на готель Elite Hotel.

Фото: Somali Guardian