В Афганістані захопили бойовика, який спланував теракт у Кабульському університеті

В Афганістані урядові сили захопили бойовика, який спланував напад на Кабульський університет 2 листопада, під час якого десятки людей були вбиті або поранені.

Про це заявив 14 листопада віцепрезидент Амрулла Салех, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Салеха, напад був спланований бойовиком на ім’я Аділ, завербованим однією з фракцій «Талібану», Хакані. Вважається, що саме вона стояла за декількома з найбільш смертоносних нападів на афганські та міжнародні сили, а також на мирних жителів.

"Під час допиту Аділ заявив, що він отримав зброю від мережі Хакані для здійснення нападу", - зазначив Салех.

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Як повідомлялося, 2 листопада нападники увірвалися до аудиторій Кабульського університету та відкрили вогонь по студентах, а згодом кілька годин відстрілювалися від урядових сил. Терористів знищено.

Повідомлялося про щонайменше 35 загиблих і близько 50 поранених.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на Кабульський університет.

У день теракту в будівлі університету було заплановане відкриття іранської книжкової виставки, яку мали відвідати кілька високопоставлених урядовців з Ірану.