В Афганістані захопили бойовика, який спланував теракт у Кабульському університеті
Про це заявив 14 листопада віцепрезидент Амрулла Салех, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.
За словами Салеха, напад був спланований бойовиком на ім’я Аділ, завербованим однією з фракцій «Талібану», Хакані. Вважається, що саме вона стояла за декількома з найбільш смертоносних нападів на афганські та міжнародні сили, а також на мирних жителів.
"Під час допиту Аділ заявив, що він отримав зброю від мережі Хакані для здійснення нападу", - зазначив Салех.
Як повідомлялося, 2 листопада нападники увірвалися до аудиторій Кабульського університету та відкрили вогонь по студентах, а згодом кілька годин відстрілювалися від урядових сил. Терористів знищено.
Повідомлялося про щонайменше 35 загиблих і близько 50 поранених.
Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на Кабульський університет.
У день теракту в будівлі університету було заплановане відкриття іранської книжкової виставки, яку мали відвідати кілька високопоставлених урядовців з Ірану.