Кількість жертв теракту в Кабульському університеті зросла до 35

Внаслідок стрілянини в Кабульському університеті 2 листопада загинули щонайменше 35 людей, ще близько 50 поранені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на урядові джерела.

Зазначається, що жертвами теракту, відповідальність за який взяла на себе терористична організація «Ісламська держава», стали переважно студенти університету.

Як відомо, нападники увірвалися до студентських аудиторій та відкрили вогонь по студентах, а згодом кілька годин відстрілювалися від урядових сил, які прибули на місце події.

У день теракту в будівлі університету було заплановане відкриття іранської книжкової виставки, яку мали відвідати кілька високопоставлених урядовців з Ірану.

Це вже другий напад на навчальні заклади в Афганістані за останні кілька днів. Раніше у результаті вибуху, здійсненого терористом-смертником поряд із навчальним центром у Кабулі, загинули понад десять осіб, ще двадцять отримали поранення.

Фото: Twitter