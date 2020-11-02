У Кабулі в університеті відкрили стрілянину: є поранені

У результаті атаки на університет в Кабулі щонайменше шестеро людей отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AlJazeera.

Зазначається, що в будівлі університету було заплановано відкриття іранської книжкової виставки, яку мали відвідати кілька високопоставлених урядовців, в тому числі посол Ірану Бахадор Амініан та аташе з питань культури Мохтаба Норузі.

Як повідомляє афганське ЗМІ ToloNews із посиланням на власні джерела, внаслідок стрілянини в Кабульському університеті загинули щонайменше 20 осіб, ще 40 були поранено.

Перед відкриттям виставки на територію університету увірвалися троє нападників зі зброєю.

За інформацією ЗМІ, нападники увірвалися до аудиторії зі студентами та відкрили по них стрілянину.

За інформацією ЗМІ, на місці події також пролунав вибух.

Як повідомляється, спецслужби на місці події проводять спецоперацію зі знешкодження нападників.

Наразі невідомі організатори стрілянини. Радикальний рух "Талібан" заперечує свою причетність до події.

Це вже другий напад на навчальні заклади в Афганістані за останні кілька днів. Раніше у результаті вибуху, здійсненого терористом-смертником поряд із навчальним центром у Кабулі, загинули понад десять осіб, ще два десятки отримали поранення.

Фото: Twitter