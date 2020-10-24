У Кабулі підірвався смертник, є жертви
Укрінформ
В результаті вибуху, здійсненого терористом-смертником, у Кабулі загинули понад десять осіб, ще два десятки поранені.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mumbai Mirror.
Інцидент стався поряд із навчальним центром.
За попередніми даними, 11 осіб, у тому числі нападник, загинули і ще 20 дістали поранення. Число жертв може зрости.
Жодна терористична група поки що мне взяла на себе відповідальність за інцидент.
Як зазначає видання, протягом останніх років у цьому районі зазнали нападів декілька освітніх і культурних центрів, мечетей і спортивних споруд. Більшість нападів було скоєно бойовиками терористичної організації Ісламська держава.