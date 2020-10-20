Убивство поблизу Парижа: тероризм з московським слідом

Трагедія спонукала уряд Франції вжити рішучих заходів проти радикальних ісламістів

Увечері, 16 жовтня, біля навчального закладу вбили вчителя історії та географії.

Убивця – 18-річний чеченець, який народився в Москві, але отримав у Франції статус біженця – відрізав жертві голову та оприлюднив твіт зі зверненням до президента Еммануеля Макрона: «Я стратив одного із твоїх псів, який наважився образити Мухаммеда».

Нелюда було вбито під час затримання. За деякими джерелами, у нього виявлено паспорт громадянина Росії.

На уроці, присвяченому свободі слова, 47-річний учитель показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда. Це й стало мотивом злочину.

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Президент Макрон, який прибув на місце трагедії, у своєму зверненні назвав убивство «актом ісламського тероризму». Пізніше глава республіки зустрівся з родиною жертви.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ПОВАГА ДО КУЛЬТУР ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕМОКРАТІЙ

Нині у Франції розпочалася масштабна операція з реалізації плану «боротьби з мовою ненависті». Дії уряду та силовиків – рішучі й також радикальні. Правоохоронці й спецслужби перевіряють групи людей та окремих осіб, котрі сповідують і поширюють ідеї радикального ісламу. Уже затримано десятки людей, яких підозрюють у співучасті в убивстві.

Франція планує вислати з країни кілька сотень ісламістів, котрі раніше отримали статус шукачів притулку.

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Проблеми радикалізму, зокрема на релігійному ґрунті, національного егоїзму, лівого і правого популізму особливо актуалізувалися в Європі впродовж останніх десяти років.

Франція, Німеччина, Бельгія, Греція, Італія, деякі інші країни також борються з міграційною кризою, що виникла внаслідок переселення представників інших культур та релігій з інших регіонів світу.

Тому нагальним питанням для західних демократій, які приймають біженців, зокрема й нелегалів, є забезпечення соціалізації таких людей. Ідеться про вимоги до знання або вивчення мови країни перебування, про повагу й дотримання законів, правил і традицій.

У Франції, наприклад, особа, яка має намір перебувати на території країни понад три місяці, повинна підписати так званий соціальний контракт. При цьому вимагається знання французької, проходження медичного огляду.

СТРАТЕГІЯ ПРОТИДІЇ РЕЛІГІЙНОМУ РАДИКАЛІЗМУ

Часто мігранти мешкають у закритих громадах, не прагнуть соціалізуватися, платити податки. У великих європейських містах є цілі квартали вихідців з країн Африки й Азії. У таких громадах великий вплив на людей мають релігійні авторитети та лідери. Серед мусульман – це імами. Саме такі середовища стають джерелом радикалізму, тероризму, порушення прав жінок. Іноді вони переростають у теракти.

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Тому в Франції цього року ухвалено стратегію боротьби з радикальним ісламізмом. Також до кінця року уряд має розробити закон з її виконання.

Президент Макрон каже, що ці заходи не спрямовані проти мусульман та релігії. Стратегія передбачає забезпечення вивчення мови, обмеження для в’їзду й діяльності на території країни імамам із деяких країн, де релігія править суспільством.

МИ ВАС ПРИЙМАЄМО, АЛЕ ПОВАЖАЙТЕ НАШІ ТРАДИЦІЇ

Примітною є позиція, висловлена прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Ця країна має відносно ліберальну міграційну політику. Але колись мусульмани висловили вимогу, щоб у школах дітям на обіди не готували свинину. Трюдо відповів приблизно так: ми вас приймаємо, даємо захист, але ви повинні поважати нашу культуру і спосіб життя. Прем’єр додав: у світі є багато заможних мусульманських країн; якщо вам не подобаються наші правила, то ви можете емігрувати туди.

21 жовтня у Франції оголошено жалобу по вбитому вчителю.

Андрій Лавренюк, Страсбург

Перше фото АА