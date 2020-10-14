Трамп хоче вивести американські війська із Сомалі — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп хоче вивести американських військових із Сомалі.

Про це передає Укрінформ із посиланням на агенцію Bloomberg.

За даними джерел видання, Трамп нагадав своїм радникам, що обіцяв перед виборами повернути американських військових додому.

В обговоренні даного питання в Білому домі взяли участь радник із національної безпеки Роберт О'Брайен, міністр оборони Марк Еспер і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

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Наразі в Сомалі перебувають від 650 до 800 американських військових. Місцевій владі вони допомагають боротися з радикальним угрупуванням ісламізму Аш-Шабаб.

Нагадаємо: місяцем раніше Міністерство оборони США оприлюднило плани щодо зменшення кількості американських військових в період до кінця листопада цього року до близько 5 тисяч службовців.