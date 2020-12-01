У Сомалі ліквідували 12 терористів аль-Шабаб

Щонайменше 12 бойовиків аль-Шабаб було ліквідовано під час протистояння з урядовими силами в Сомалі.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на губернатора сомалійського регіону Мудуг Абдурахмана Алі Дірі пише Сіньхуа.

Зазначається, що бойовики здійснили напад на військову базу в місті Баад Вейн, однак силовики змогли відбити атаку й відтіснити нападників.

“Наші сили зірвали спробу бойовиків захопити базу. Ми вбили 12 з них й захопили кількох у полон”, - розповів Дірі.

Він додав, що військова база перебуває під контролем урядових сил.

Водночас у самій аль-Шабаб заявили про власну перемогу у сутичці, зауваживши, що під час нападу спромоглися відбити у військових два бойові автомобілі.

Нагадаємо: південні й центральні регіони Сомалі перетворилися на поле бою між урядовими силами та аль-Шабаб відтоді, як бойовиків у серпні 2011 року відтіснили зі столиці країни, міста Могадішо.

Фото: AFP