У М’янмі сьогодні - загальні вибори

Мільйони людей сьогодні голосують на загальних виборах у М'янмі, що є лише другими після закінчення військового правління в країні 2011 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Це відбувається через п'ять років після того, як чинна очільниця держави Аун Сан Су Чжи здобула переконливу перемогу та уклала угоду про розподіл влади з генералами армії, які досі мають величезну владу в державі. Су Чжи залишається надзвичайно популярною у М'янмі, і, як очікується, вона виграє вибори.

Основним конкурентом її партії "Національна ліга за демократію" (НЛД) є "Партія солідарності та розвитку", яка разом з 23 іншими опозиційними партіями закликала відкласти голосування через сплеск захворюваності на COVID-19 у М'янмі.

Втім, спостерігачі за виборами поставили під сумнів довіру до результату виборів через позбавлення права голосу практично всіх громадян народності Рохінджа.

Голосування було скасовано у значній частині постраждалих від конфліктів штатів країни , включаючи Ракхайн, Шань та Качин, де проживають багато представників етнічних меншин.

Як відомо, у листопаді 2019 року Міністерство юстиції Гамбії подало до Міжнародного суду ООН позов, звинувативши владу М'янми у геноциді Рохінджа – місцевої етнічної групи, яка сповідує іслам, на відміну від більшості населення країни, які є буддистами.

Зі свого ж боку, очільниця М'янми Аун Сан Су Чжи, яка отримала в 1991 році Нобелівську премію миру, зауважила, що армія М'янми захищала країну від озброєних бунтівників. За її словами, зараз країна переживає внутрішній військовий конфлікт.

Восени 2016 року бойовики рохінджа напали на поліцейські відділки в країні, а у відповідь влада залучила армію. В ході конфлікту сотні тисяч рохінджа стали біженцями.

Фото: states-world.ru