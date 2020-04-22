У М'янмі напали на авто ВООЗ зі зразками для тестів на COVID-19, є жертви

У М'янмі, в штаті Ракхайн, невідомі напали на автомобіль Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), який перевозив зразки для тестування на COVID-19, у результаті чого загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«У результаті нападу, що стався в понеділок, загинув водій автомобіля, співробітник ВООЗ, ще один урядовий чиновник М'янми був серйозно поранений», - йдеться в повідомленні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив напад на автомобіль ВООЗ у м'янманському штаті Ракхайн. Він закликав провести повне і прозоре розслідування інциденту і притягнути винних до відповідальності, зазначив представник генсека Стефан Дюжаррік.

Нині як збройні сили М'янми, так і "Армія порятунку рохінджа Аракана" заперечують свою причетність до нападу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня у світі зафіксовано 2 557 837 випадків зараження коронавірусом, з них 695 262 особи одужали і 177 664 померли.