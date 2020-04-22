Американський штат подав до суду на Китай через

Американський штат подав до суду на Китай через "брехню про коронавірус"

Укрінформ
Американський штат Міссурі подав позов до суду на китайський уряд, який «мало зробив для запобігання» поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

«Китайський уряд збрехав світу про небезпеку і інфекційне походження COVID-19, придушивши інформаторів, і зробив мало, щоб зупинити поширення цієї хвороби. Вони повинні нести відповідальність за свої дії», - заявив генеральний прокурор Міссурі Ерік Шмітт.

Як зазначає видання, експерти з правових питань сумніваються в тому, як далеко просунеться цей судовий позов, і яка його мотивація.

Читайте також: Туреччина випередила Китай за кількістю інфікованих

Як відомо, юридична доктрина, що зветься суверенним імунітетом, пропонує іноземним урядам широкий захист від судового переслідування в судах США.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 557 837 випадків коронавірусу, з них 695 262 особи одужали і 177 664 померли.

Антилідером за числом випадків лишаються Сполучені Штати, де за добу додалося ще 420 нових хворих, і загальна кількість випадків коронавірусу в країні досягла 819 164.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-