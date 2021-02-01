У М'янмі стався військовий переворот, президента арештували - ЗМІ

У понеділок вранці у М'янмі військові заарештували керівництво країни, в тому числі президента.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

«Президент М'янми Він М'їн, державний радник країни Аун Сан Су Чжі та інші високопоставлені представники владної партії «Національна ліга за демократію»(НЛД) були затримані військовими в понеділок рано вранці», - йдеться в повідомленні з посиланням на офіційного представника НЛД.

Зазначається, що за відомостями, які надходять з країни, пропав сигнал національного телебачення М'янми.

Крім цього, перервано зв'язок столиці країни Найп'їдо із зовнішнім світом.

Як повідомлялося, в листопаді минулого року в М'янмі пройшли загальні вибори. Переконливу перемогу на них здобула партія Аун Сан Су Чжі «Національна ліга за демократію». Однак військові заявили, що вважають вибори сфальсифікованими.