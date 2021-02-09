У М'янмі під час протестів поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ

Поліція М'янми застосувала гумові кулі, сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрантів, які порушили заборону на протести.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Щонайменше двоє протестувальників серйозно поранені.

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці та інших міст М'янми на четвертий день демонстрацій проти військової диктатури, попри заборону на масові зібрання.

Протестувальники вимагають звільнення обраного лідера Аун Сан Су Чжи разом з високопоставленими лідерами її партії.

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави на чолі з Аун Сан Су Чжи та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Колишній генерал і досі віцепрезидент М'їн Све тепер виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Доки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Натомість прем'єр Аун Сан Су Чжи і президент країни Він М'їн були заарештовані. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи. У ряді країн світу засудили цей переворот.

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