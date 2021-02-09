У М'янмі четвертий день - протести проти військової диктатури

Протестувальники у М'янмі четвертий день поспіль виходять на вуличні протести попри заборону на проведення масових зібрань, для їхнього розгону поліція застосувала водомети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Протестувальники закликають до відновлення демократії після військового перевороту минулого тижня.

Військові заборонили зібрання більш як п'ять осіб у деяких частинах Янгона і Мандалая з запровадженням комендантської години.

Для розгону демонстрантів у столиці Най Пій Тау, а також інших містах країни, поліція застосувала водомети. В результаті цих дій деякі з протестувальників були поранені.

Police started crackdown using water canon against hundreds of anti-coup protesters in Bago, a city in lower Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar #SaveMyammar #BurmaCoup #Burma pic.twitter.com/SrGy3ZMMkI — Wa Lone (@walone4) February 9, 2021

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави на чолі з Аун Сан Су Чжі й оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Колишній генерал і до цього дня віцепрезидент Мьїн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

У свою чергу прем'єр Аун Сан Су Чжі і президент країни Він Мьїн були заарештовані. Військові обгрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. У ряді країн світу засудили цей переворот.

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