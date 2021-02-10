Штати вводять санкції проти військового керівництва М’янми - Байден

Президент США Джо Байден оголосив, що підписав новий указ про «негайне введення санкцій» проти військових керівників М’янми, що керували переворотом у країні.

Про це він заявив під час прямого включення з Білого дому в середу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Уряд США вживає заходів, щоби запобігти неправомірному доступу військових генералів до одного мільярда доларів урядових фондів Бірми (попередня назва М’янми – ред.), які перебувають у Сполучених Штатах», - наголосив глава Білого дому.

Він підкреслив, що його указ вводить в невідкладному порядку санкції проти військових керівників, які керували переворотом у М’янмі, членів їхніх сімей, а також їхніх бізнес-інтересів.

Байден також зауважив, що Сполучені Штати запроваджують «жорсткий контроль» над експортом, заморожують американські активи, з яких керівництво М’янми отримує прибутки. Однак, США збережуть підтримку у сфері охорони здоров’я, неурядового сектору цієї країни.

При цьому, президент США закликав військову хунту звільнити затриманих демонстрантів та цивільних лідерів, а також припинити розправи над протестувальниками.

«Військові повинні відмовитись від захоплення влади й продемонструвати повагу до волі народу, яка була висловлена під час виборів 8 листопада», - заявив Байден.

Крім того, президент Сполучених Штатів пригрозив додатковими заходами для того, щоби відновити демократичний лад у країні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Колишній генерал і до цього дня віцепрезидент М'їн Све заявив, що виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Своєю чергою прем'єр Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн були заарештовані. Військові виправдовують свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Країни західної демократії, у тому числі США, засудили переворот у М’янмі.