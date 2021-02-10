Протести у М'янмі: поліція використовує бойові патрони, є поранені

Під час протесту проти військового перевороту у М'янмі пострілом у голову поранили жінку, вона знаходиться в критичному стані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Жінка постраждала під час акції протесту у вівторок у столиці країни Най Пій Тау, коли поліція намагалася розігнати протестувальників, використовуючи водомети, гумові кулі і бойові патрони.

Місцеві ЗМІ й правозахисники повідомляють про серйозні травми серед протестувальників, оскільки поліція посилила рівень застосування сили на демонстрантів, але про жертви поки нічого не відомо.

Десятки тисяч людей вийшли на вуличні протести проти державного перевороту, незважаючи на недавню заборону на проведення масових зібрань та нічну комендантську годину.

Сьогодні минає п'ятий день демонстрацій поспіль.

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави на чолі з Аун Сан Су Чжі і оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Колишній генерал і до цього дня віце-президент М'їн Све тепер буде виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади буде належати керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

У свою чергу прем'єр Аун Сан Су Чжі і президент країни Він М'їн були заарештовані. Військові обгрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. У ряді країн світу засудили цей переворот.

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