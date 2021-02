В М'янмі тривають протести, у найбільше місто країни увійшла колона танків

Як передає Укрінформ із посиланням на DW, у найбільше місто країни - Янгон - увійшла колона танків.

У місті Мьічіна на півночі М'янми поліція почала стріляти по демонстрантах. На поширених в Twitter відеозаписах видно, як народ в паніці розбігається.

Поки невідомо, чи був хтось поранений. Затримані кілька журналістів, які вели запис інциденту.

У найбільше місто М'янми Янгон ввечері було введено велику кількість танків.

Також повідомляється, що інтернет в країні відключений за розпорядженням армії на всю ніч.

The orders from the military has just came out ‘unofficially’ that the internet in the whole country must cut off from 1AM to 9AM tonight. We have no idea what this means except tanks came in the town in Yangon. #WhatsHappeningInMyanmar