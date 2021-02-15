В М'янмі тривають протести, у найбільше місто країни увійшла колона танків

В М'янмі тривають протести, у найбільше місто країни увійшла колона танків

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Укрінформ
У неділю, 14 лютого, в М'янмі знову сотні тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти військового перевороту.

Як передає Укрінформ із посиланням на DW, у найбільше місто країни - Янгон - увійшла колона танків.

У місті Мьічіна на півночі М'янми поліція почала стріляти по демонстрантах. На поширених в Twitter відеозаписах видно, як народ в паніці розбігається.

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Поки невідомо, чи був хтось поранений. Затримані кілька журналістів, які вели запис інциденту.

У найбільше місто М'янми Янгон ввечері було введено велику кількість танків.

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Також повідомляється, що інтернет в країні відключений за розпорядженням армії на всю ніч.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Колишній генерал і до цього дня віцепрезидент М'їн Све заявив, що виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

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Своєю чергою прем'єр Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн були заарештовані. Військові виправдовують свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Країни західної демократії, у тому числі США, засудили переворот у М’янмі.

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