ЄС засудив військовий переворот у М’янмі

Європейський Союз рішуче засудив військовий переворот у М’янмі та закликав негайно звільнити з ув’язнення законних представників влади.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у резолюції Ради міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбувається у Брюсселі.

«У резолюції міністри закликали до деескалації кризи шляхом негайного припинення дії надзвичайного стану, відновлення функцій законної цивільної влади та відкриття новообраного парламенту. Вони знову закликали військову владу негайно та безумовно звільнити президента Він М'їна та державного канцлера Аун Сан Су Чжі та всіх людей, які були затримані або заарештовані після перевороту», - йдеться у повідомленні.

Міністри закликали всіх учасників подій, що розгорнулися в країні, утримуватися від насильства. Євросоюз готовий підтримати діалог між сторонами для врегулювання кризи, але готовий ухвалити цільові обмежувальні заходи проти осіб, які несуть відповідальність за організацію перевороту.

«ЄС буде продовжувати гуманітарну допомогу та уникатиме заходів, які могли б завдати шкоди населенню М’янми/Бірми, особливо тих, хто перебуває зараз у найбільш скрутних обставинах», - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Противники військового перевороту в М'янмі оголосили 22 лютого загальний страйк та масові акції протесту.

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