У М'янмі поліція застосувала сльозогін і зброю, є загиблі

У другому за величиною місті М'янми Мандалай щонайменше двоє людей загинули і двадцятеро постраждали під час розгону акції протесту.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

"Двадцять людей дістали поранення, а двоє загинули", - сказав Ко Аунг, лідер волонтерської служби надзвичайних ситуацій Парахіта Дархі.

Демонстранти 20 лютого вийшли на вулиці кількох міст та містечок М'янми, висловлюючи протест проти військового перевороту, який стався у країні 1 лютого, та вимагаючи звільнення лідера країни Аун Сан Су Чжи та інших затриманих.

У Мандалаї деякі демонстранти стріляли з рогаток по поліцейських. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ і зброю, хоча спочатку було незрозуміло, які кулі застосовували поліцейські - бойові чи гумові.

Зазначається, що один чоловік помер унаслідок поранення у голову, другому куля влучила у грудну клітку, він помер трохи згодом.

Місцева поліція наразі не надала коментарів.

Тим часом військові заявляють, що один поліцейський помер від поранень, яких зазнав під час забезпечення порядку на акціях протесту.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактична лідерка країни Аун Сан Су Чжи та президент країни Он М'їн були заарештовані.

Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи.

Багато країн світу засудили цей переворот.

Фото: Euronews