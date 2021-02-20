Військові у М’янмі заблокували Wikipedia всіма мовами

У М’янмі військові, які захопили владу внаслідок перевороту, заблокували сторінки інтернет-енциклопедії Wikipedia на всіх мовах.

Як передає Укрінформ, про це інформує портал NetBlocks.

"Підтверджено: М'янма заблокувала версії інтернет-енциклопедії Wikipedia всіма мовами, що є складовою розширення режиму цензури в інтернеті після перевороту, здійсненого військовою хунтою", - йдеться у дописі NetBlocks у мережі Тwitter.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Керівниця правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактична лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент країни Он М'їн були заарештовані.

Військові обгрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи. Багато країн світу засудили цей переворот.