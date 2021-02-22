Противники перевороту у М'янмі оголосили загальний страйк

Противники військового перевороту в М'янмі оголосили на понеділок загальний страйк та масові акції протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Акції відбудуться попри погрози з боку генералів, що утримують владу, застосувати силу.

Військові, які захопили владу у М’янмі, так і не змогли зупинити більш ніж двотижневі щоденні протести і рух громадянської непокори.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Але вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактична лідерка країни Аун Сан Су Чжи та президент країни Он М'їн були заарештовані.

Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи.

Багато країн світу засудили цей переворот.

Фото: Euronews