Протести у Колумбії: 19 загиблих, сотні поранених

Унаслідок протестів проти запропонованої урядом Колумбії податкової реформи загинули вже 19 людей, ще 840 зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The City Paper Bogota.

За даними Міноборони країни, серед поранених - 540 поліцейських та 304 цивільні.

У понеділок до протестувальників приєдналися водії вантажівок, які блокували дороги й палили шини, щоб перешкодити перевезенню товарів першої необхідності.

Також повідомляється, що під час протестів, які тривають не тільки у столиці Боготі, вже було завдано шкоди 84 банкам, понад 200 магазинам, а також національним монументам та урядовим будівлям.

Учасники протестів вже заявили про намір продовжити акції непокори.

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Як повідомляв Укрінформ, президент Колумбії Іван Дуке Маркес повідомив, що влада країни скасує запропоновану урядом податкову реформу на тлі протестів. Протестувальники були незадоволені передбачуваним реформою зростанням податкового навантаження на працівників, а також на купівлю найнеобхідніших товарів.

Фото: EFE/Carlos Ortega