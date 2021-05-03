Влада Колумбії скасовує податкову реформу на тлі кривавих протестів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Президент Дуке при цьому наполягає, що реформа все ж необхідна країні для забезпечення фіскальної стабільності. Він також закликав розробити нову реформу на основі консенсусу у суспільстві, щоб уникнути фінансової нестабільності.
Попри заяву президента, акції протесту відбулися вчора у кількох містах Колумбії.
Протести у Колумбії / Фото: Juancho Torres, АА
Протестувальники незадоволені передбачуваним реформою зростанням податкового навантаження на працівників, а також на купівлю найнеобхідніших товарів.
Центральний банк Колумбії попереджав минулого тижня, що, у разі відсутності реформи фіскальної політики, країну очікує падіння економіки.
Фото: АА