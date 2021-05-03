Влада Колумбії скасовує податкову реформу на тлі кривавих протестів

Влада Колумбії скасовує податкову реформу на тлі кривавих протестів

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Укрінформ
Президент Колумбії Іван Дуке Маркес повідомив, що влада країни скасує запропоновану урядом податкову реформу на тлі протестів, унаслідок яких упродовж кількох останніх днів загинули щонайменше чотири людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Президент Дуке при цьому наполягає, що реформа все ж необхідна країні для забезпечення фіскальної стабільності. Він також закликав розробити нову реформу на основі консенсусу у суспільстві, щоб уникнути фінансової нестабільності.

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Попри заяву президента, акції протесту відбулися вчора у кількох містах Колумбії.

Протести у Колумбії / Фото: Juancho Torres, АА

Протестувальники незадоволені передбачуваним реформою зростанням податкового навантаження на працівників, а також на купівлю найнеобхідніших товарів.

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Центральний банк Колумбії попереджав минулого тижня, що, у разі відсутності реформи фіскальної політики, країну очікує падіння економіки.

Фото: АА

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