На недільних протестах у М'янмі вбили ще восьмеро людей

У М'янмі в результаті застосування сили під час учорашніх акцій протесту загинуло ще 8 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Сили безпеки М'янми відкрили вогонь під час кількох найбільших акцій протесту проти військового перевороту у неділю, в результаті чого загинули вісім осіб, повідомляють місцеві ЗМІ.

Як зазначається, троє людей були вбиті у місті Ветлет, ще двоє осіб загинули в різних містах у штаті Шан на північному сході країни, одна людина була вбита у місті Хпакант.

Як повідомлялося, у М'янмі 1 лютого стався військовий переворот. Невдовзі в країні почалися масштабні акції протесту. За оцінками правозахисних організацій, під час заворушень загинуло близько 750 осіб, під вартою перебувають понад 3,3 тис. критиків режиму. Правозахисники також не раз заявляли про тортури щодо затриманих протестувальників.

За інформацією міжнародних ЗМІ, в країні розпочалися бойові дії з використанням авіації.