У М'янмі обстріляли дві авіабази – Reuters

У четвер вранці на двох авіабазах в М'янмі пролунали вибухи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що спочатку пролунало три вибухи на авіабазі поруч з містом Магуе у центральній М'янмі. Потім, за словами очевидців, було випущено п'ять ракет по авіабазі в місті Мейтхіла на північному сході від Магуе.

Повідомляється, що поки невідомо про загиблих або поранених внаслідок авіанальотів.

Також ніхто поки не взяв на себе відповідальність за вчинені атаки.

Як передавалося, днем ​​раніше ЗМІ почали повідомляти про початок бойових дій з авіаударами в М'янмі.

Повстанці з етнічної меншини карен заявили, що захопили табір армії на західному березі річки Салуїн поблизу кордону з Таїландом і отримали кілька відповідних авіаударів від військової хунти.

Як повідомлялося, в М'янмі 1 лютого стався військовий переворот. Незабаром в країні почалися масштабні акції протесту. За оцінками правозахисних організацій, у ході заворушень загинуло 756 осіб, під вартою перебуває понад 4,5 тис. Критиків режиму. Правозахисники також неодноразово заявляли про тортури щодо затриманих протестувальників.