У М'янмі обстріляли дві авіабази – Reuters

У М'янмі обстріляли дві авіабази – Reuters

Укрінформ
У четвер вранці на двох авіабазах в М'янмі пролунали вибухи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що спочатку пролунало три вибухи на авіабазі поруч з містом Магуе у центральній М'янмі. Потім, за словами очевидців, було випущено п'ять ракет по авіабазі в місті Мейтхіла на північному сході від Магуе.

Повідомляється, що поки невідомо про загиблих або поранених внаслідок авіанальотів.

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Також ніхто поки не взяв на себе відповідальність за вчинені атаки.

Як передавалося, днем ​​раніше ЗМІ почали повідомляти про початок бойових дій з авіаударами в М'янмі.

Повстанці з етнічної меншини карен заявили, що захопили табір армії на західному березі річки Салуїн поблизу кордону з Таїландом і отримали кілька відповідних авіаударів від військової хунти.

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Як повідомлялося, в М'янмі 1 лютого стався військовий переворот. Незабаром в країні почалися масштабні акції протесту. За оцінками правозахисних організацій, у ході заворушень загинуло 756 осіб, під вартою перебуває понад 4,5 тис. Критиків режиму. Правозахисники також неодноразово заявляли про тортури щодо затриманих протестувальників.

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