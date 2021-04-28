У М'янмі почалися бойові дії, хунта завдала авіаударів

У М'янмі повстанці з етнічної меншини карен заявили, що захопили табір армії на західному березі річки Салуїн поблизу кордону з Таїландом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У Каренському національному союзі (KNU) також заявили, що військова хунта у відповідь здійснила кілька авіаударів.

Про постраждалих нічого не відомо. Проте тайська армія повідомила, що 450 жителів тайських сіл були евакуйовані подалі від кордону в безпечне місце.

Бойові дії розпочалися в той час, як військова хунта М'янми заявила, що розгляне пропозиції Асоціації держав Південно-Східної Азії з припинення заворушень у країні, але лише після відновлення ​​стабільності.

Зазначається, що KNU погодився на припинення вогню в 2012 році, закінчивши свою боротьбу за автономію, яка розпочалася незабаром після проголошення незалежності М'янми від Великої Британії в 1948 році.

Як повідомлялося, у М'янмі 1 лютого стався військовий переворот. Невдовзі у країні почалися масштабні акції протесту. За оцінками правозахисних організацій, під час заворушень загинуло близько 750 осіб, під вартою перебувають понад 3,3 тис. критиків режиму. Правозахисники також не раз заявляли про тортури щодо затриманих протестувальників.

Фото: Sky News