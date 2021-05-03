Зіткнення в Афганістані: минулої доби загинули понад 100 талібів

Унаслідок зіткнень між афганськими урядовими силами та бойовиками руху Талібан минулої доби загинуло понад 100 талібів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP з посиланням на міністерство оборони Афганістану, якому вчора було передано контроль над американською військовою базою після початку виведення американських військових з країни.

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Як зазначається, ще 52 бійці Талібану були поранені в результаті зіткнень, повідомили у міністерстві.

Американські військові передали табір "Антонік" у південній провінції Гельманд афганським військам наступного дня після того, як офіційно почали виводити решту своїх військових з країни.

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Як повідомлялося, після того, як США оголосили, що відтерміновують виведення військ з Афганістану, столиця країни Кабул перейшла до режиму посиленої готовності в очікуванні реакції талібів. Два тижні тому НАТО вирішив повернути додому близько 10 тис. військовослужбовців країн альянсу після майже 20 років місії в Афганістані.

Фото: Afghanistan's Ministry of Defence office