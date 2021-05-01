Екскомандувач силами НАТО назвав помилкою виведення військ з Афганістану

Рішення президента США Джо Байдена про виведення американського військового контингенту з Афганістану є помилковим та матиме трагічні наслідки.

Як повідомляє Укрінформ, таку думку в інтерв’ю телеканалу CBC висловив колишній заступник командувача силами НАТО в Афганістані Ендрю Леслі.

“Я поважаю владу президента Байдена, він - співчутлива людина, однак, на моє переконання, він зробив помилку (ухваливши рішення вивести війська США з Афганістану - ред.)”, - сказав Леслі.

За його словами, “вихід американців, вірогідно, зумовить досить сумне майбутнє для афганського народу”. “Моя донька воювала в Афганістані. Я воював в Афганістані. Якщо вивести війська зарано, до того, як будуть досягнуті умови для розподілу влади між ворогуючими сторонами, існує небезпека, що моїм онукам доведеться їхати в Афганістан”, - розповів генерал-лейтенант.

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Леслі наголосив, що “з виводом сил НАТО й США небезпека відродження Талібану й ще більш злісних елементів - більша, ніж будь-коли”.

Як повідомляв Укрінформ, два тижні тому НАТО вирішило повернути додому близько 10 тис. солдатів альянсу після майже 20 років місії в Афганістані.

Фото: defense.gov