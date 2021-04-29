США не виконали свою місію в Афганістані — експерт

Місія, здійснення якої з 2001 року намагалися досягти американські військові в Афганістані, так і не була виконана.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у зв'язку з виходом військ США з країни.

"Місія не виконана, в цьому немає жодних сумнівів. Ті зусилля і ресурси, які були витрачені на афганську місію, виявилися значною мірою марними. Тому — двозначної відповіді тут немає", — підкреслив експерт.

Разом з тим, за його словами, в Афганістані можуть двояко сприймати виведення військ США з країни. Пересічні жителі побоюються навіть відповідати на запитання соціологів, а городяни, які брали участь у міжнародних проєктах, побоюються за свою безпеку. А ось прихильники ідей "Талібану" можуть бачити ситуацію по-іншому.

"Річ у тому, що основна частина населення країни живе не в містах, а в сільській місцевості, і ніяк не була інтегрована в процеси, що відбувалися протягом 20 останніх років. Ця частина населення жила у своїх населених пунктах, якихось анклавах, які керувалися чи то місцевими командирами, чи то "Талібаном", і там зовсім інший розклад. Вони бачать у цьому свою перемогу, або бачать момент невизначеності, переживання за майбутнє", — підкреслив Данилов.

Читайте також: США відкликали частину співробітників посольства в Афганістані

На його думку, головний ризик, який виникає у зв'язку з виведенням американського військового контингенту з Афганістану, полягає у відновленні збройних зіткнень у країні.

"Головний ризик — це те, що нестабільність пошириться на сусідні країни: на країни Центральної Азії, які мають спільний кордон з Афганістаном, на Таджикистан і Узбекистан. Також ризик полягає в тому, що пуштунський рух ("Талібан" — ред.) у Пакистані почне більш активно діяти, вимагати більшого. Крім того, на афгано-туркменському кордоні — що вже було — можуть продовжитися зіткнення", — резюмував експерт.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.

Раніше адміністрація Дональда Трампа визначила термін 1 травня нинішнього року як граничну дату для виведення військ з Афганістану. Таким чином, рішення Байдена дозволить продовжити військову присутність США в цій країні ще на певний час.

Нині в Афганістані залишаються 2,5 тис. американських військових, а також близько 6,3 тис. контрактників.

Фото: defense.gov