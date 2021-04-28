США відкликали частину співробітників посольства в Афганістані
Укрінформ
Державний департамент США наказав співробітникам посольства США в Кабулі, які можуть працювати дистанційно, виїхати з країни на тлі виведення американських військ із Афганістану.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
За словами спеціального представника США з питань примирення Афганістану Залмай Халілзад, деяких дипломатів, які можуть виконувати свої обов'язки дистанційно, відкликали з Кабула.
«Це не вплине на роботу або можливості посольства», - заявив Халілзад комітету Сенату США з міжнародних відносин.
Як повідомлялося, адміністрація США запланувала повністю вивести американський військовий контингент із Афганістану до 11 вересня.
Наразі в Афганістані залишається 2,5 тис. американських військових, а також близько 6,3 тис. контрактників.