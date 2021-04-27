США перекидають реактивні системи до Афганістану для прикриття виведення військ

США для забезпечення безпеки виведення власного військового контингенту з Афганістану перекидають до країни реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це повідомило Центральне командування ЗС США у Твіттері.

Як зазначається, мобільні ракетні системи переміщуються з Кувейту.

"Високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS - ред.) рухаються з Кувейту до Афганістану для підтримки виведення військ", - йдеться у повідомленні.

HIMARS - це система високоточної зброї повного спектру, що працює цілодобово та здатна вражати цілі на відстані понад 43 миль (близько 70 кілометрів).

Як повідомлялося, адміністрація США запланувала повністю вивести американський збройний контингент з Афганістану до 11 вересня, рівно через 20 років з моменту найбільшої терористичної атаки на Америку, яка й стала причиною військової присутності США в цій країні.

Раніше адміністрація Дональда Трампа визначила термін 1 травня цього року як граничну дату для виведення американських військ з Афганістану. Таким чином, рішення адміністрації Байдена дозволить продовжити військову присутність США в цій країні ще на певний час.

Наразі в Афганістані залишається 2,5 тис. американських військових, а також близько 6,3 тис. контрактників.

Про свої наміри вийти з Афганістану слідом за США заявили іноземні сили під командуванням НАТО, а також Велика Британія та Австралія.