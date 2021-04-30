Німеччина обіцяє Афганістану підтримку після виведення солдатів

Німеччина обіцяє Афганістану підтримку, в тому числі матеріальну, після виведення свого військового контингенту з країни.

Про це сказав міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час візиту до Кабула 29 квітня, повідомляє Укрінформ з посиланням на Твітер МЗС.

«Німеччина залишається надійним партнером в Афганістані… В наших європейських інтересах утворити хороші та безпечні перспективи для афганців. Ми рішуче хочемо запобігти повторенню старих часів», - пообіцяв Маас.

Ein neues Kapitel der 🇦🇫🇩🇪 Partnerschaft: AM @HeikoMaas traf Präsident @ashrafghani und den Vorsitzenden des Hohen Rats für nationale Aussöhnung @DrabdullahCE.



Wichtig heute in Kabul zu sein, um der Regierung deutlich zu machen: Wir werden #Afghanistan weiterhin unterstützen. pic.twitter.com/7ulf43ybJf — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) April 29, 2021

За його словами, попри те, що воєнна місія Бундесверу закінчиться найближчим часом, підтримка з боку німецької держави продовжиться на всіх інших рівнях. Зокрема, Берлін надасть цього року 430 мільйонів євро на програми розвитку та політичних реформ. До 2024 року планується надавати такі ж суми. Матеріальна допомога, втім, буде поставлена в залежність від прогресу в політичному поступі країни, зокрема, у сфері прав людини.

«Мирний процес потребує нового дипломатичного поштовху. Шлях переговорів не є легким, але переговори залишаються найкращим шансом на стійке, безпечне та стабільне майбутнє для країни», - сказав Маас.

Читайте також: Країни НАТО почали виведення військ з Афганістану

Маас відвідує Афганістан лише за два дні до офіційного початку виведення військ НАТО.

Згідно з планом, останній німецький польовий табір в Мазарі-і-Шаріфі буде згорнуто на початку липня. Глава МЗС після переговорів з президентом Ашрафом Гані відвідує цей армійський табір на півночі країни.

Як повідомлялось, два тижні тому НАТО вирішило повернути додому близько 10 тисяч солдатів альянсу після майже 20 років місії в Афганістані. З цього контингенту частка Бундесверу сягає 1100 солдатів, це другий після США найбільший контингент.