Країни НАТО почали виведення військ з Афганістану

Країни Північноатлантичного альянсу розпочали організоване виведення військових контингентів з Афганістану.

Як передає Укрінформ, про це інформує AFP

"Члени НАТО вирішили в середині квітня розпочати виведення сил Місії рішучої підтримки (Resolute Support Mission - ред.) до 1 травня, і це виведення розпочалося. Це буде впорядкований, скоординований та обдуманий процес", - заявив представник НАТО.

Члени альянсу домовились цього місяця завершити місію в Афганістані після того, як президент США Джо Байден закликав припинити "найдовшу війну" Америки.

Представник НАТО додав, що безпека військових альянсу "буде головним пріоритетом на кожному кроці, і ми вживаємо усіх необхідних заходів, щоб уберегти наш персонал".

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.

Раніше адміністрація Дональда Трампа визначила термін 1 травня цього року як граничну дату для виведення військ з Афганістану. Таким чином, рішення Байдена дозволить продовжити військову присутність США у цій країні ще на певний час.

Наразі в Афганістані залишаються 2,5 тис. американських військових, а також близько 6,3 тис. контрактників.

Фото: defense.gov