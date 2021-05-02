У столиці Афганістану посилюють заходи безпеки на тлі погроз талібів

Після того, як США оголосили, що відкладають виведення військ з Афганістану, столиця країни Кабул перейшла в режим посиленої безпеки в очікуванні реакції талібів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

Зокрема, у Кабулі збільшено кількість військових та встановлено контрольно-пропускні пункти.

Згідно з домовленістю адміністрації експрезидента США Дональда Трампа з талібами, які контролюють більшу частину Афганістану, іноземні війська мали залишити країну до 1 травня. Однак Джо Байден, проаналізувавши ситуацію, оголосив, що війська залишаться ще на кілька місяців і будуть виведені до 11 вересня.

Як зазначається, Талібан відповів на це рішення погрозами. Його речник Забіхула Муджахід написав у Твіттері, що «затримка з виведенням окупаційних військ з 1 травня вважається порушенням угоди» і що «у моджахедів Ісламського емірату розв'язані руки для всіх необхідних заходів проти окупаційних військ, які вони вважатимуть доцільними».

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Своєю чергою Вашингтон попередив: якщо військові будуть атаковані, вони захищатимуться «всіма наявними інструментами».

На цьому тлі, зазначає видання, у п'ятницю представники Китаю, Пакистану, США та Росії, провели в Катарі зустріч з талібами та посадовцями афганського уряду, обговорювалася політична ситуація, яка склалася в ході підготовки до виведення військ.

Як відомо, Талібан, визнаний терористичною організацією в низці країн, зокрема США, контролює більшу частину Афганістану. Сили коаліції НАТО дислокуються в районах Кабула та Мазарі-Шарифа.

Фото: АА