ЄС закликав скасувати надзвичайний стан у М’янмі та звільнити представників влади

Євросоюз засудив переворот у М’янмі, закликав негайно скасувати надзвичайний стан та звільнити заарештованих законних представників влади.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у декларації високого представника ЄС щодо ситуації в М’янмі, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

«Ми закликаємо військових негайно та без жодних умов звільнити президента, державного канцлера та всіх заарештованих, виявляти максимальну стриманість, відновити телекомунікації, поважати права людини, свободу висловлювань, фундаментальні свободи та верховенство права. Ми закликаємо негайно скасувати оголошений в країні надзвичайний стан, відновити діяльність цивільного уряду, відкрити для роботи новообраний парламент та продовжити процедуру послідовного призначення президента, віцепрезидентів та уряду», - йдеться у документі.

Як зауважив високий представник, Євросоюз завжди твердо підтримував цивільний та демократичний розвиток у М’янмі, мирний процес, національне возз’єднання та соціально-економічний розвиток і готовий підтримати діалог між всіма сторонами, які прагнуть урегулювати ситуацію у дусі доброї волі та повернутися до дотримання конституційного ладу.

«Високою явкою під час загальних виборів 8 листопада 2020 року народ М’янми висловив тверду віру у демократичний процес. Ці вибори стали важливим знаком у демократичному розвитку країни. Будь-які припущення про порушення під час голосування мають знаходити відповідь в рамках належних правових та адміністративних каналів. Заперечення вибору народу М’янми є незаконним, суперечить принципам демократії та штовхає країну у зворотному напрямку», - йдеться у декларації ЄС.

Європейський Союз очікує, що буде гарантована безпека як громадян М’янми, так і громадян ЄС у цій країні, та розглядатиме використання всіх можливостей, які є у розпорядженні ЄС, щоб забезпечити збереження демократії у М’янмі.

Як повідомлялося, 1 лютого вранці у М'янмі військові заарештували керівництво країни, в тому числі президента. Іноземні ЗМІ інформують, що військові 2 лютого відпустили багатьох чиновників державного і регіонального рівнів.

Фото: Sky News