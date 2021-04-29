Євросоюз продовжив на рік санкції проти М’янми

Рада ЄС прийняла рішення продовжити санкції проти М’янми на один рік, до 30 квітня 2022 року.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Сьогодні Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи з огляду на ситуацію в М’янмі/Бірмі на один рік, до 30 квітня 2022 року. Це продовження охоплює цілеспрямовані обмежувальні заходи, спрямовані проти персон, що прямо причетні до військового заколоту у лютому 2021 року та до насильства проти учасників мирних протестів, а також проти тих, хто відповідає за серйозні порушення прав людини, скоєні проти населення Рохінджа та інших національних меншин», - йдеться у повідомленні.

Санкції також спрямовані проти високопоставлених керівників збройних сил М’янми та прикордонної варти, проти цивільних членів Державної адміністративної ради та голови виборчої комісії. Під санкції ЄС потрапили дві установи, які належать або контролюються збройними силами М’янми (Татмадав).

Режим санкцій передбачає ембарго на постачання зброї або обладнання, що може бути використано для внутрішніх репресій, заборону на експорт товарів подвійного призначення та обладнання, яке дозволяє проводити моніторинг комунікацій.

Повністю забороненою є будь-яка військова співпраця зі збройними силами М’янми.

У резолюції по ситуації в М’янмі/Бірмі, яку Рада ЄС прийняла у лютому 2021 року, Євросоюз засудив військовий заколот від 1 лютого 2021 року та висловив готовність продовжувати підтримку народу країни та надавати йому гуманітарну допомогу. З цією метою з початку року Євросоюз вже спрямував населенню М’янми допомогу на суму у 20,5 млн євро.

Рішення Ради ЄС щодо продовження санкцій проти офіційних осіб М’янми було ухвалено за письмовою процедурою, і буде оприлюднене в Офіційному журналі ЄС 30 квітня 2021 року.

Як повідомлялося, у М'янмі 1 лютого стався військовий переворот. Невдовзі у країні почалися масштабні акції протесту. За оцінками правозахисних організацій, під час заворушень загинуло близько 750 осіб, під вартою перебувають понад 3,3 тис. критиків режиму. Правозахисники також не раз заявляли про тортури щодо затриманих протестувальників.

За інформацією міжнародних ЗМІ, в країні розпочалися бойові дії з використанням авіації.

Фото: Euronews