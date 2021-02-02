Від коронавірусу помер британський ветеран, який зібрав понад £32 мільйони для лікарів

Ветеран Другої світової війни сер Томас Мур, який надихав Британію під час карантину, зібравши десятки мільйонів фунтів стерлінгів для Національної служби здоров'я, помер у віці 100 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News з посиланням на родичів померлого.

Сер Томас Мур був доправлений до лікарні міста Бедфорд після того, як деякий час лікувався від пневмонії, а минулого тижня отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Він став національним героєм після того, як зібрав понад 32 мільйони фунтів стерлінгів для потреб охорони здоров'я, пройшовши 100 кіл у своєму саду у квітні, напередодні свого сотого дня народження.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у липні 2020 року посвятила Томаса Мура у лицарі.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 104 120 115 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 253 967 летальних, одужали 75 970 511 осіб.

фото: JOE GIDDENS/PA IMAGES VIA GETTY IMAGES