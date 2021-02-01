Сторічний британець, який зібрав $40 мільйонів для медиків, потрапив у лікарню з COVID-19

Британський 100-річний ветеран війни Том Мур, який минулого року зібрав близько 40 млн доларів на підтримку Національної системи охорони здоров'я Британії (NHS) у боротьбі з коронавірусом, був госпіталізований з COVID-19 та пневмонією.

Про це повідомила донька Мура Ханна на його сторінці у Твіттері, передає Укрінформ.

Зазначається, що протягом останніх декількох тижнів Том Мур лікувався від пневмонії, а минулого тижня отримав позитивний результат на COVID-19. Ветерана госпіталізували в лікарню Бедфорда.

Як пише Sky News, Мур ще не був вакцинований від коронавірусу, оскільки він лікувався від пневмонії.

Як повідомлялося, Мур до свого столітнього ювілею наприкінці квітня минулого року вирішив пройти 100 кіл за допомогою ролатора у своєму садку та зібрати тисячу фунтів стерлінгів пожертв для служби здоров'я. Проте йому вдалося зібрати понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів після пожертв з усього світу.

Після цього ветеран став національним героєм, а королева Єлизавета II посвятила його у лицарі.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 1 лютого зафіксовано понад 103,5 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних, одужали вже понад 75,1 млн осіб.

Фото: Mark Allan/The Royal British Legion/PA