У світі зафіксували понад 103,5 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 1 лютого зафіксовано понад 103,5 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних, одужали вже понад 75,1 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 103 528 794 випадки COVID-19, зокрема 2 237 790 – летальних, одужали 75 130 230 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 15 684 нових випадки, з них 7 030 у Мексиці. Загинуло 586 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (26 767 229), Індія (10 758 619), Бразилія (9 204 731), Росія (3 850 439), Велика Британія (3 817 176).

Коронавірус зафіксували у 219 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 31 січня лабораторно підтверджено 1 219 455 випадків COVID-19, з них за добу - 3 177.