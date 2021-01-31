Британія готова співпрацювати з ЄС щодо вакцинації, але має свій пріоритет - міністр
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
Зазначається, що міністр кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув пообіцяв співпрацювати з Європейським Союзом задля подолання труднощів, пов'язаних із постачанням COVID-вакцин.
Водночас, виступаючи 30 січня перед журналістами. він наголосив, що пріоритетом для Лондона залишається вакцинація власного населення.
"Але ми також хочемо працювати з нашими друзями й сусідами в Євросоюзі, щоб допомогти їм", - запевнив міністр.
Як повідомлялося, глава AstraZeneca Паскаль Соріот відкинув звинувачення з боку деяких членів Єврокомісії у тому, що його компанія постачає вакцину до інших країн активніше, ніж до ЄС.
У Єврокомісії тим часом зріє підозра, що перебої з постачанням вакцини до ЄС можуть бути пов'язані з тим, що AstraZeneca перекидає частину препаратів на ринок Великої Британії та інших країн, які не входять до Євросоюзу.