Уряд Британії готує посилення обмежень на кордоні

Уряд Британії готує нові жорсткіші прикордонні обмеження, щоб зупинити потрапляння нових штамів коронавірусу до країни.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова уряду Британії Борис Джонсон, пообіцявши надати дорожню карту нових обмежень, інформує Reuters.

Очікується, що уряд створюватиме спеціальні "карантинні готелі" для тих, хто приїздить до Британії з країн, де з’явилися нові штами коронавірусу - так звані країни червоного списку з Південної Африки та Південної Америки.

"Міністр внутрішніх справ пізніше сьогодні деталізує... ще жорсткіші заходи для тих країн з "червоного списку", де виявлені нові штами", - сказав Джонсон.

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З понад 100 тисячами зафіксованих смертей Велика Британія посідає п’яте місце у світі за кількістю загиблих внаслідок пандемії COVID-19 та має найвищий рівень смертності на 100 000 людей серед всіх країн ​​світу.

З початку січня вся Велика Британія перебуває в режимі карантину, через який школи, паби, бари та ресторани закриті та працюють лише на винос, а громадянам рекомендують якомога більше залишатися вдома.

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За даними Worldometer, у світі зафіксовано 101 368 104 випадків COVID-19, зокрема 2 181 192 летальних, одужали 73 225 216 особи.

Фото: originalfm.com